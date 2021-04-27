لم أكن تحت تأثير الخمور.. صالح جمعة يكشف كواليس حادث الزمالك.. فيديو

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل الحادث الشهير له بمنطقة الزمالك .

وقال صالح جمعة في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" لم اكن تحت تأثير الخمور".

وأضاف صالح جمعة:" بعد الحادث نزلت من العربية وتحدثت مع صاحب السيارة الأخرى التي كانت متواجدة معي في الحادث ، ولما شافني طلب مقابل مادي كبير وقلت له نذهب للقسم ".

وتابع صالح جمعة:" الراجل كان واقف بعربيته في شارع ضيق وصف تاني ، وانا كنت جاي بسرعة ومش شايف المطب وبعد المطب خبطت فيه، وسيارته لم يحدث لها شيء وعربيتي هي اللي اتبهدلت ".