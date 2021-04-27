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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم أكن تحت تأثير الخمور.. صالح جمعة يكشف كواليس حادث الزمالك.. فيديو

صالح جمعة
صالح جمعة

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل الحادث الشهير له بمنطقة الزمالك .

 

وقال صالح جمعة في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"   لم اكن تحت تأثير الخمور".

 

وأضاف صالح جمعة:"  بعد الحادث نزلت من العربية وتحدثت مع  صاحب السيارة الأخرى التي كانت متواجدة معي في الحادث ، ولما شافني طلب مقابل مادي كبير وقلت له نذهب للقسم ".

 

وتابع صالح جمعة:"   الراجل كان واقف بعربيته في شارع ضيق وصف تاني ، وانا كنت جاي بسرعة ومش شايف المطب وبعد المطب خبطت فيه، وسيارته لم يحدث لها شيء وعربيتي هي اللي اتبهدلت ".

صالح جمعة سيراميكا الزمالك شيخ الحارة الجريئة

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