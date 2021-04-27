ضبط 84 طربة حشيش وأفيون بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج.. وبحوزته (عدد 84 طربة لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى- هاتف محمول) وذلك حال قيادته سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وترويج ونقل المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.