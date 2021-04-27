صالح جمعة: حسام غالي كان بيضربنا في الأهلي

كشف صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، عن أن قدوته في الملعب كان حسام غالي نائب نجم الأهلي السابق، متابعًا "حسام غالي كان عصبي ولما يكون فيه حاجة في التمرين مش عجباه كان بيتعصب، وكان بيضربنا في أوقات كثيرة".

وقال صالح جمعة في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "لم أشتم حسام غالي مطلقًا، ولكن في إحدى المباريات تشاجرنا".

وأضاف صالح جمعة "عبد الله جمعة ملتزم أكثر مني مع نادي الزمالك، وإمكانياتي تفوقه 10 مرات".