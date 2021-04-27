صفقة بمليون و245 ألف جنيه .. ضبط 165 طربة حشيش مع عنصرين إجراميين بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، خاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الغربية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذبن من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة القسم ، عُثر بحوزتهما على (165 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,245,000) مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.