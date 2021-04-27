بعد إحراجها إيناس الدغيدي .. أجرأ إطلالات بوسي شلبي .. شاهد

تصدرت الفنانة بوسي شلبي، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد مرور أيام من ظهورها في برنامج الإعلامية إيناس الدغيدي مع شيخ الحارة .

وتتميز الفنانة بوسي شلبي، بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب الموضة من خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .



وتعتمد الفنانة بوسي شلبي على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع مع لون بشرتها .

و ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة بوسي شلبي.



وجهت المخرجة إيناس الدغيدى سؤالا محرجا للإعلامية بوسي شلبي، أثناء حديثهما :"ماذا لو كنتي مكاني مذيعة في البرنامج" ، فردت عليها بوسى شلبي قائلة :"لو كنت مكانك هكون لطيفة طبعا".

وفاجأت"بوسي شلبي" إيناس الدغيدى خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"على قناة "القاهرة والناس" : بسؤالها "لو كنت مكانك هسألك بطريقتك انتي والسؤال هو ، هل جوزي طلب ايدك زمان؟ ".

وأجابت المخرجة إيناس الدغيدى على سؤال بوسي شلبي مندهشة قائلة : مطلبنيش رسمي لكن نجلاء فتحي كانت عايزة تجوزهولي وندمت اني متجوزتش محمود عبد العزيز وهو اللي عرفنا على بعض وبعدها بقينا أصحاب".

FB_IMG_1619545972814

FB_IMG_1619545969072

FB_IMG_1619545951988

FB_IMG_1619545949561

FB_IMG_1619545936725

FB_IMG_1619545932317

FB_IMG_1619545930122