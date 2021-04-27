بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

بثت صفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك وقناتها على يوتيوب، فيديو عبر البث المباشر، لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر الشريف.

وتوافد المئات من المصلين، على الجامع الأزهر، لأداء الصلاة فيه، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، والحضور بالوضوء وبالسجادة الخاصة لهم للصلاة داخل المسجد، مع التباعد الاجتماعي.

ويحرص عدد من المصلين بالجامع الأزهر على التقاط الصور التذكارية،ونشرها على فيس بوك، في وقت الراحة بين الصلوات، ويصطحب المصلون أطفالهم لأداء الصلاة بساحة المسجد، وسط فرحة عارمة على للاستمتاع بليالي رمضان الكريم.

بث مباشر للتراويح من الجامع الأزهر

ويقدم الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان، بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر يوميا وحملات دعوية وفيديوهات فقهية وافتائية يوميا على صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك .

ويتعاون الأزهر الشريف، مع عدد من الوسائل الإعلامية في تسجيل حلقات فتاوي رمضانية طوال شهر رمضان.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=157508936299973&ref=notif¬if_id=1619546050796124¬if_t=live_video_explicit