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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيادة الوزن في رمضان

نصائح ذهبية لتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان.. فيديو

نصائح لتجنب زيادة
نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان

برغم الصيام لعدد ساعات طويلة في شهر رمضان، إلا أننا نفاجأ في نهاية شهر رمضان بزيادة الوزن بشكل كبير، وهو ما يجعلنا نشعر بالإحباط، و قد ترجع زيادة الوزن إلى بعض العادات الخاطئة التي نرتكبها دون أن نعلم بأنها تسبب زيادة الوزن.

نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان

قال الدكتور حاتم نعمان استشاري التغذية العلاجية وإذابة الدهون والعلاج الفيزيائي، ان هناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها في شهر رمضان وتتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.
 

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وتابع نعمان خلال ندوته مع موقع “صدى البلد”، أن تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة يمكنه أن يتسبب في حدوث التخمة، وزيادة الوزن، لأن الحلويات تتحول لسكريات  ثم إلى دهون.

وأوضح نعمان، أنه يمكن تجنب زيادة الوزن في شهر رمضان،  عبر تنظيم مواعيد تناول الطعام والحلويات خلال اليوم.

نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان


وأشار نعمان، إلى أنه يمكن الحد من زيادة الوزن في شهر رمضان عبر تأجيل تناول الحلويات إلى بعد الإفطار  بـ 3 ساعات، حتى نعطي فرصة لهضم الطعام جيدا، وإعطاء مساحة للمعدة والعقل في التعامل مع الحلويات .
وأكد نعمان، أنه فى وجبة السحور يجب استهلاك الأطعمة التي تعطي امتلاءا لوقت طويل مثل الفول، ونقوم بوضع عليه الكمون المطحون لمن يعانون من الإمساك، لتجنب مشاكل الانتفاخ.

ونصح نعمان بشرب الكثير من المياه بين الإفطار والسحور، مع إضافة نصف ليمونة على الماء لإمداد الجسم بفيتامين سي، لتقوية مناعة الجسم مع زيادة معدل الحرق.

واستطرد نعمان، أن تناول المشروبات العشبية كـ القرفة والقرنفل المغلي بعد تناول الحلويات،  يخفض نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يعزز من عمل الأنسولين في الجسم ليتعامل مع السكريات بشكل طبيعي وتحويلها إلى طاقة دون زيادة في الوزن.
وإليكم اللقاء بالكامل من هنا..
 

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