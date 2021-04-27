ملك أحمد زاهر تنشر صورة من كواليس مسلسل نسل الأغراب.. شاهد

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورة من كواليس مسلسل “نسل الأغراب” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ملك احمد زاهر مع الفنانة منة فضالي وعلقت قائلة :" تفتكروا مصطفي هيعمل حاجه في عزيزة و رغدة بعد اللي علي عملوا فيه ؟"

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.