صالح جمعة: ضربت مراتي مرة واحدة وأخدت حكم بالحبس شهرا

قال صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، إنه ضرب زوجته مرة واحدة ، مضيفا:" مراتي خدت عليا حكم بالحبس شهرا بسبب هذه المشاجرة ".

وأكد صالح جمعة في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" انا مش بلطجي عشان أمد يدي على حد معرفوش ".

وأضاف صالح جمعة:" في توقيت ضرب مراتي كانت ساعة نرفزة مش أكتر ".

وتابع صالح جمعة :" أنا عصبي ومش فاكر سبب قيامي بضرب مراتي وكان في البداية مشاكل زوجية طبيعية ".

وقال صالح جمعة:" لم اضرب رمضان صبحي في الساحل الشمالي بسبب خناقة على واحدة ست، و علاقتي جيدة بـ رمضان صبحي ".