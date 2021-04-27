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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرارات جديدة لمجلس إدارة "الأعلى للآثار"

صدى البلد

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك، وتم اتخاذ عدد من القرارات  لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين  بالمتاحف والمواقع الأثرية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري، وتنشيط حركة السياحة الثقافية.

 

وجاء أهم هذه القرارات الموافقة على استمرار الأسعار المخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات و الزائرين من المصريين والعرب المقيمين بنفس أسعارها التحفيزية لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وخاصة الطلاب من جميع المراحل التعليمية لربطهم ببلدهم وحضارتها العريقة، مع تعديلات بسيطة في أسعار تذاكر زيارة المصريين لبعض المتاحف والمناطق الأثرية.

 

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تصاريح الزيارة السنوية تتضمن ثلاثة أنواع وهي تصاريح زيارة للمصريين والعرب المقيمين بتكلفة 400 جنيه سنويا، وتصاريح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية بكافة المراحل التعليمية بتكلفة 50 جنيها سنويا، وتصاريح لطلاب الجامعات من المصريين والعرب المقيمين بتكلفة 125 جنيها سنويا، والتي تسمح لحاملها زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة ماعدا زيارة مقابر كل من الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني بوادي الملوك ومقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات بالبر الغربي بالأقصر وأهرامات الجيزة من الداخل، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالرماية.

 

وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائري المتاحف والمناطق الأثرية والعمل على تطويرها، وافق مجلس إدارة المجلس الآعلى للآثار على طلب الرعاية المقدم من البنك الأهلي المصري لتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ببعض المتاحف والمواقع الأثرية بمبلغ وقيمته عشرين مليون جنيه مصري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس الأعلى للآثار والبنك الأهلي المصري.

 


تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري سبق وقام برعاية تطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمبلغ و قدره ثمانية ملايين جنيه.

 

ولدعم القطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وافق مجلس الإدارة اليوم على الاستمرار في تقديم الإعفاء التام  من القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار، وذلك عن شهري مايو ويونيه 2021م، كما تم أيضا التأكيد على القرار السابق لمجلس الإدارة بمنح تخفض بنسبة 50٪ على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة لتكون بسعر الطالب الأجنبي وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال شهر يونيه و يوليه وأغسطس، تشجيعا لحركة السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف.
 

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