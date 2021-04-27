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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: 3.7 مليون يورو لدعم عمال الطيران المتضررين من كورونا في بلجيكا

صدى البلد

قال المفوض الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، إن لوباء كورونا تأثير كبير على النقل الجوي والخدمات ذات الصلة، مؤكدا أن المفوضية الأوربية اقترحت دعم العاملين بقطاع الطيران في بلجيكا بمبلغ 3.7 مليون يورو من صندوق تعديل العولمة الأوروبي المقترح،وذلك تضامنًا مع ما يقرب من 1500 عامل.


وأضاف شميت - وفق بيان للمفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء - أن التمويل الموجه للعاملين بقطاع الطيران ببلجيكا بهدف مساعدتهم على تكييف مهاراتهم مع فرص العمل الجديدة أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة. 


وتابع أن الإجراءات التي يشارك في تمويلها صندوق العولمة الأوروبي ما بين نصائح إرشادية للبحث عن عمل جديد إلى جانب تقديم التدريب المهني وفرص تعليمية أخرى مثل التدريب على اللغة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن دعم بدء عمل تجاري جديد، كما ستساعد خدمات التوظيف الإقليمية في بلجيكا العمال على ترتيب التدريبات المصممة خصيصًا والتوجيه والمساعدة في العثور على الوظائف.


وأوضح أن التكلفة الإجمالية المقدرة لتدابير الدعم 6.2 مليون يورو، سيوفر منها صندوق تعديل العولمة الأوروبي 3.7 مليون يورو، وستقوم السلطات الإقليمية البلجيكية بتمويل المبلغ المتبقي، موضحا أن اقتراح المفوضية يحتاج إلى موافقة كل من البرلمان والمجلس الأوروبيين.


يشار إلى أنه عندما فرضت بلجيكا وغيرها من الدول تدابير تقييدية العام الماضي لاحتواء جائحة كورونا، توقفت حركة طائرات الركاب في مطار بروكسل، وهو ما تسبب في صعوبات كبيرة لشركات النقل الجوي والشركات العاملة في المطار، واضطر بعضها إلى الإغلاق، وبناء على ذلك تقدمت بلجيكا بطلب للحصول على دعم صندوق تعديل العولمة الأوروبي لمساعدة العمال المفصولين في العودة إلى العمل، ولا سيما أولئك الذين ليس لديهم مؤهلات مهنية أو مستوى تعليمي منخفض.
 

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