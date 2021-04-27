بعد اعتماد كورونافاك | مصر تحارب كورونا بـ 5 أسلحة

لقاح كورونافاك .. تعيش دول العالم حالة من الرعب بعد تغول فيروس كورونا "كوفيد 19"، ومهاجمته البشر بـ ضراوة مخلفا العديد من الضحايا، حيث أعلنت عدة دول عن اتخاذها إجراءات أكثر صرامة وشدة لـ مواجهة فيروس كورونا منها الاعتماد على ما يتم إنتاجه من لقاحات حتى لو لم يتم التأكد من فعاليتها بنسبة 100%،

وقد أعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونافاك "Corona-Vac"، إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، كسلاح من أسلحة الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبعد منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونافاك "Corona-Vac"، يكون قد وصل عدد اللقاحات المصرح بها في مصر لـ محاربة فيروس كورونا "كوفيد19" إلى 5 لقاحات.

ويستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن اللقاحات الـ 5 المصرح بها في مصر:

لقاح كورونافاك

كورونافاك هو لقاح صيني من إنتاج شركة "سينوفاك" المصنعة للقاح "سينوفاك" التى استوردته مصر في وقت لاحق وتم العمل به.

وطلبت العديد من الدول لقاح "كورونافاك" وتخطط للاعتماد عليه بعد الانتهاء من التجارب السريرية له، والتأكد من فعاليته، ومن هذه الدول البرازيل التى أعلنت نتائج التجارب التي قام بها معهد بطانتان، وجاءت نسبة فعالية اللقاح 78٪ ضد حالات "كوفيد -19 " لمختلف درجات الإصابة.

و يقول بعض الباحثين، إن التجارب التي تمت على "كورونافاك" للوصول إلى هذه النسبة لم تشمل بيانات مجموعة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لكن أصيبوا بالمرض لاحقاً وكانت إصاباتهم "خفيفة للغاية" ولم تتطلب مساعدة طبية، ولهذا يظن أن فعالية هذا اللقاح حتى الآن 50.4٪ كما يقول الباحثون.

كيفية عمل لقاح كورونافاك

يعمل لقاح "كورونافاك" بالاعتماد على مبدأ الفيروس الخامل، ويستخدم فيروسات أو بكتيريا غير حية لتعريض جهاز المناعة في الجسم لها دون المخاطرة برد فعل خطير على المرض، وتتم عن طريق حقن جزء من الشفرة الجينية لفيروس كورونا في الجسم، مما يدفع الجسم إلى البدء في إنتاج الأجسام المضادة، وهو ما يكفي لتدريب جهاز المناعة على المقاومة.



وتعتمد هذه الطريقة في العديد من اللقاحات لأمراض مختلفة، مثل مرض داء الكلب والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وجدري الماء.

عيوب ومميزات لقاح كورونافاك

أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن الحد الأدنى المطلوب لفعالية أي لقاح ضد كورونا يجب ألا تقل عن نسبة 50٪ ونسبة فعالية لقاح كورونافاك أعلى بقليل من هذه العتبة.



وخضع لقاح "كورونافاك" للعديد من التجارب في دول مختلفة، مثل تركيا وإندونيسيا وكانت النتائج متباينة، ففي تركيا حصل اللقاح على نسبة فعالية 91.25٪، بينما في إندونيسيا كانت نسبة فعاليته 65.3٪ بناءً على البيانات المرحلية من تجارب التي أجرتها.



ومن إحدى المزايا لهذا اللقاح أنه يمكن تخزينه وحفظه في درجة حرارة عادية ما بين 2 إلى 8 درجة مئوية، على عكس لقاحات مثل موديرنا في درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، ولقاح فايزر في 70 درجة مئوية تحت الصفر، وهذا يعني أن كلاً من لقاح كورونافاك وأسترازينيكا، أكثر نفعاً للبلدان النامية، التي قد يكون الوصول فيها إلى درجة تبريد شديدة ليس بالأمر اليسير.



الدول التي تعاقدت على لقاح كورونافاك

خضع هذا اللقاح إلى العديد من التجارب في دول عدة مثل البرازيل وأثبت فعاليته بنسبة 78% في الوقاية من حالات الإصابة الخفيفة التي تحتاج إلى علاج، وفعال بنسبة 100% في درء الحالات المتوسطة إلى الشديدة.



ويستخدم اللقاح في دول أخرى وتمت الموافقة على استخدامه في بداية الأمر لحالات الطوارئ في الفئات المعرضة للخطر في الصين.

لقاح أسترازينيكا AZD 1222

هو لقاح من إنتاج شركة "أسترازينيكا" بريطانية - سويسرية بالشراكة مع جامعة اكسفورد، وبلغت نسبة فعاليته 62% بعد إتمام التجارب له.

ونال اللقاح الموافقة على إدراجه في برنامج التلقيح الخاص بالمملكة المتحدة في 30 ديسمبر 2020، وأُعطيت الجرعة الأولى في 4 يناير عام 2021، وقد وافقت عدة دول على استخدام هذا اللقاح، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والنرويج والدنمارك والسويد.

ويتميز هذا اللقاح بالقدرة على بقائه في درجة حرارة الثلاجة، وتبلغ كلفته 3 إلى 4 دولارات أمريكية لكل جرعة، وقد وافقت هيئة الدواء المصرية على الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح، وتم إستيراد كميات من الجرعات التي تعمل بها الدولة الأن في التطعيم ضد فيروس كورونا.



لقاح سينوفارم

هو لقاح صيني من إنتاج شركة سينوفاك الصينية، ويعمل لقاح سينوفارم عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس.

وبمجرد التطعيم بـ لقاح سينوفارم، يمكن لجهاز المناعة الاستجابة لعدوى فيروسات كورونا الحية، حيث تنتج الخلايا المناعية أجساما مضادة تستهدف "بروتين سبايك"، مما يمنع الفيروس من دخول الخلايا، وقد تمنع أنواع أخرى من الأجسام المضادة الفيروس بوسائل أخرى.

وأظهرت التجارب السريرية لـ شركة سينوفارم أن لقاحها يمكن يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا، لكن لا أحد يستطيع حتى الآن تحديد مدة استمرار هذه الحماية، ومن مميزات هذا اللقاح أنه يحفظ في درجة حراراة عادية من 2 - 8 درجة مئوية.

وقد بدأت العديد من الدول استخدام هذا اللقاح بشكل فعلى لمواجهة فيروس كورونا، ومن هذه الدول البحرين والإمارات وإندونيسيا وغيرها من الدولة حول العالم.



لقاح موديرنا

تنتجه شركة موديرنا الأمريكية، ويعمل عن طريق قطع من الحمض النووي "mRNA" التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا، وبمجرد إنتاج هذا البروتين الغريب في الجسم، يتوهم الجهاز المناعى بوجود الفيروس فيبدأ بإنتاج الأجسام المضادة، كما لو كان الإنسان مريضا بالفعل.

ويحفظ لقاح موديرنا مستقرا في درجات حرارة المبرد العادية من 2 إلى 8 درجات مئوية، وذكرت الشركة أن لقاحها يبدو فعالا بنسبة 94.5 بالمائة، وفقا لبيانات أولية استندت لدراسة للشركة لا تزال جارية.



لقاح سبوتنيك V

هو لقاح روسى الأصل يتم تطويره من قبل مركز "غاماليا"، ونسبة فعالية هذا اللقاح وفقا لنتائج تطعيم 3,8 مليون مواطن روسي، وصلت إلى 97,6%، ويعد سبوتنيك أول لقاح مسجل عالميًا يقوم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان، وهي مجموعة من الفيروسات المُسببة لأمراض الجهاز التنفسي.

ويمكن حفظه في درجة حرارة تتراوح بين +2 و+8 درجات مئوية، وهو ما اعتبره المركز الروسي سببًا في توزيعه السهل في العالم.