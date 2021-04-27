بالفيديو والصور| طالبان تجلد فتاة لتحدثها مع شاب عبر الهاتف

اعتقال الشاب وضرب البنت

يبدو أن حركة طالبان الأفغانية المتشددة قررت استغلال إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من أفغانستان في الذكرى العشرىن لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وحاولت الحركة استعرض قوتها عبر بث فيديوهات لقيامها بجلد سيدة بالسوط لأنها تحدثت مع شاب عبر الهاتف.

وحذرت حركة طالبان، الذين شجعهم قرار جو بايدن بسحب القوات الأمريكية، الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو" من أنه ستكون هناك مشاكل إذا تراجعوا عن الانسحاب السريع من أفغانستان في سبتمبر المقبل.

20 عاما من الغزو

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فيديو جلد المرأة المنتقبة بسبب مكالمة هاتفية مع رجل يهدف إلى إظهار قوة الحركة التي تسيطر على أفغانستان رغم مرور 20 عاما من التدخل العسكري وتريليونات الدولارات التي تم إنفاقها لتحسين حياة الأفغان.

وشاهد العشرات من الرجال المحليين العقوبة خلال تنفيذها بينما يلجأ القرويون إلى طالبان لفرض العدالة، حيث لا يؤمنون بالحكومة الضعيفة في كابول.

ويبدو أن قرار بايدن بالانسحاب من الأراضي تجاهل المواعيد التي حددتها طالبان والحكومة الأفغانية في اتفاق الدوحة خلال فبراير من العام الماضي بعد محادثات السلام التي توسطت فيها واشنطن.

وينص اتفاق الدوحة أنه على حلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي "الناتو" الانسحاب من أفغانستان في غضون 14 شهرا، بحلول 1 مايو 2021، بشرط أن يلتزم الطرفان بجانبهما من المعاهدة.

وأغضب الموعد الجديد الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من أفغانستان طالبان التي قرر اتخاذ موقف مغاير من اتفاق السلام الذي سعت إليه الولايات المتحدة.

وقالت حركة طالبان في وقت سابق من هذا الشهر إن مندوبيها لن يسافروا بعد الآن إلى تركيا لحضور مؤتمر سلام يهدف إلى تحفيز بدء المفاوضات.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن المسئولين عن تأخير سحب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلنطي من أفغانستان "سيحاسبون".

وسيشير منتقدو الخروج العسكري الغربي إلى اللقطات التي ظهرت للسيدة وهي تجلد في قرية خارج مدينة هيرات شمال غرب أفغانستان.

وأظهر الفيديو قيام ثلاثة رجال بحمل السوط لجلد الفتاة، وبدأ رجل الجلد أولا قبل أن يسلمه إلى آخر يبدو أنه يجلد المرأة بقوة أكبر وهي تطلب الرحمة.

وذكرت قناة "فرانس 24" التي عرضت الفيديو أن الشاب الذي تحدث معها عبر الهاتف اعتقل أيضا وكان محتجزا في زنزانة السجن وقت تسجيل اللقطات.

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