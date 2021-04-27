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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا.. كيف قفزت الشركة الأمريكية بمبيعات السيارات الكهربائية؟

التكنولوجيا الحديثة
التكنولوجيا الحديثة و سر القفزة الكبيرة في مبيعات سيارات تسل

تعد شركة “تسلا” واحدةً من أقوى شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، وهو ما يخطف الأنظار إليها دومًا، إلى جانب باقي التقنيات الحديثة المستخدمة في عملية الإنتاج، ويرجع تاريخ تأسيسها مع بداية الألفية الجديدة وتحديدًا في عام 2003، حيث اتخذت ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها.

 

وبحسب موقع “موتورا 1”، استطاعت “تسلا”، أن تحدث نقلة نوعية في مجال تصنيع السيارت الكهربائية، وأصبحت محط اهتمام كبير بين مختلف دول العالم، نظرًا لما تحمله هذه الفئات من عدة عناصر مهمة تجذب انتباه الكثير ومنها “حماية البيئة كونها سيارة تعمل بالطاقة النظيفة، وتوفير التكاليف الخاصة بالوقود التقليدي، وسهولة صيانتها؛ لابتعادها عن الكثير من العناصر الفنية والميكانيكية المعقدة”.

 

وعلى الرغم من مشكلة نقص الرقائق الالكترونية التي تستخدم في مجال تصنيع السيارت، فإن الشركة الأمريكية تمكنت من تحقيق الرقم التسويقي لـ 185 ألف نسخة خلال عمليات البيع لهذا العام والتي تقدر بـ 10.39 مليار دولار.

 

ومقارنة بالعام الماضي حققت نصف هذا العدد تقريبًا الذي بلغ قيمة 5.99 مليار دولار، لتصل مبيعات الشركة قبل انتهاء الربع الاول من العام الجاري 2021 لنسبة لا بأس بها على الاطلاق.

 

ومن المتوقع أن تنمو نسبة مبيعات تيسلا إلى 50% خلال العام 2021، كما أنها تنوي أن تتوسع في خطوط الإنتاج لتشمل مصنعها في تكساس، إضافة إلى انطلاق إصدارات أخرى من داخل أروقة مصنعها في برلين.

 

يذكر أن تسلا تعرضت خلال الفترة الأخيرة للكثير من التحديات، مما يجعلها تعتزم قوتها لاستكمال مسيرتها الناجحة وتعزيز برامج القيادة الذاتية، وكسب فئة كبيرة من عملائها محبي فئة السيارات الكهربائية وإصدارات تسلا المتعددة.

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