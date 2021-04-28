عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. المصرية لليونسكو تنظم اجتماع المرحلة الأولى لـ دعم عملية التشاور في الدول العربية.. إحصائيات رسمية تكشف نسب حضور طلاب المدارس اليوم في امتحانات شهر أبريل

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

آراء طلاب الصف الثاني الثانوي في امتحانات الفصل الدراسي النهائي.. فيديو

 

الاتحاد الرياضي للجامعات: لدينا مشاركة فعالة في النشاط الدولي.. ونحصد مراكز مهمة

 

صرف مكافأة 750 جنيها لجميع العاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة عيد الفطر

 

عودة إجازة السبت للعاملين بقطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد .. أول مايو

 

محافظ الغربية يطالب جامعة طنطا بمزيد من التعاون لتنفيذ «حياة كريمة»

 

محافظ الغربية يطالب جامعة طنطا بمزيد من التعاون لتنفيذ «حياة كريمة»

 

المصرية لليونسكو تنظم اجتماع المرحلة الأولى لـ دعم عملية التشاور في الدول العربية

 

التعليم تطالب المديريات بإعداد كشوف صرف مكافأة امتحانات النقل

 

مركز تعليم الكبار : خصم 50% من قيمة الدورات لتنمية مهارات الطلاب

 

احصائيات رسمية تكشف نسب حضور طلاب المدارس اليوم في امتحانات شهر ابريل

 

اتحاد طلاب ذكاء اصطناعى حلوان: أطلقنا مبادرة قدوتنا لتحفيز الشباب على النجاح أون لاين

 

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على عدم التهاون و إتباع الإجراءات الوقائية

اخبار التعليم التربية والتعليم جامعة طنطا طلاب المدارس جامعة الزقازيق

ترشيحاتنا

شاهد الزي الجديد لسلة الاتحاد السكندري

بعد معارضة واسعة..رئيس الصومال يعلن تراجعه عن تمديد ولايته ويدعو للانتخابات

موعد أذان الفجر اليوم السادس عشر من رمضان

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

26 نصيحة ووصية لإحياء ليلة القدر.. اغتنمها واحرص عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة فوزية العباسي مذيعة التلفزيون المصري.. تفاصيل

ولي العهد السعودي يعلق لأول مرة على خلافات المملكة مع إدارة بايدن

جامعة الدول العربية تتدخل في أزمة سد النهضة.. وتوجه رسائل قوية لإثيوبيا

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

قرعة كأس العرب.. مجموعات نارية ومصر في مجموعة الموت مع الجزائر

«سيدات يد الأهلي» يفوز على الزمالك في الدوري

اقتحم سور السكة الحديد ..العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار النوم أثناء توجهه لمحطة أسوان

منظمة الصحة العالمية: لهذا السبب ينتشر فيروس كورونا بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. سحل عجوز على يد ضابطي شرطة وكسر ذراعها والسخرية منها| فيديو

بالسعر والمواصفات.. كرايسلر 2021 في السعودية

قائمة اسعار بيجو موديل 2021 في الإمارات

الكشف عن ١١٠ مقبرة فى كوم الخلجان بالدقهلية ..صور

فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

فيديوجراف .. قصة أصحاب الكهف تتكرر في فرنسا

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: ليس دائماً «السكوت علامة الرضى»

د. وليد جاب الله يكتب: الأجر والعمل والعقيدة المصرية

علاء عبد الحسيب يكتب: دراما الصعيد

أحمد شيخو يكتب: فلسفة الإبادة وقواها الدولية

إبراهيم عمران يكتب: قهر الرجال ؟!

عبد العال البنداري يكتب: المشروع القومي للزراعة المتكاملة لتنمية سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

اﻟﻤﺰﻳﺪ