أخبار التعليم .. المصرية لليونسكو تنظم اجتماع المرحلة الأولى لـ دعم عملية التشاور في الدول العربية.. إحصائيات رسمية تكشف نسب حضور طلاب المدارس اليوم في امتحانات شهر أبريل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

آراء طلاب الصف الثاني الثانوي في امتحانات الفصل الدراسي النهائي.. فيديو

الاتحاد الرياضي للجامعات: لدينا مشاركة فعالة في النشاط الدولي.. ونحصد مراكز مهمة

صرف مكافأة 750 جنيها لجميع العاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة عيد الفطر

عودة إجازة السبت للعاملين بقطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد .. أول مايو

محافظ الغربية يطالب جامعة طنطا بمزيد من التعاون لتنفيذ «حياة كريمة»

محافظ الغربية يطالب جامعة طنطا بمزيد من التعاون لتنفيذ «حياة كريمة»

المصرية لليونسكو تنظم اجتماع المرحلة الأولى لـ دعم عملية التشاور في الدول العربية

التعليم تطالب المديريات بإعداد كشوف صرف مكافأة امتحانات النقل

مركز تعليم الكبار : خصم 50% من قيمة الدورات لتنمية مهارات الطلاب

احصائيات رسمية تكشف نسب حضور طلاب المدارس اليوم في امتحانات شهر ابريل

اتحاد طلاب ذكاء اصطناعى حلوان: أطلقنا مبادرة قدوتنا لتحفيز الشباب على النجاح أون لاين

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على عدم التهاون و إتباع الإجراءات الوقائية