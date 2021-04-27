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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

ضيف شرف بالأحداث.. ريم البارودى مع مصطفى قمر فى فارس بلا جواز

صدى البلد

بدأت اليوم، الفنانة ريم البارودى تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "فارس بلا جواز"، مع الفنان مصطفى قمر، حيث تشارك كضيفة شرف بالأحداث.

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من ناحية أخرى، تشارك "ريم" بالموسم الرمضانى الحالى فى بطولة مسلسل "كله بالحب"، مع الفنانة زينة والذى يعرض على شاشة قناة النهار، من خلال شخصية "كاريمان".

وقد حقق المسلسل نحاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه، وهو من بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودى، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، سامر المصرى، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي و احمد السمان.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريم البارودى قد تصدرت مؤشر محركات البحث فى الأيام الماضية بعد نجاحها فى مسلسل "كله بالحب"، واستضافتها فى برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة.

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