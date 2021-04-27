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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سحور رمضان .. عجة حمص وعدس مدمس بالبطاطس

أكلات سحور رمضان
أكلات سحور رمضان .. عجة حمص وعدس مدمس بالبطاطس

هنتسحر إيه النهارده؟.. سؤال متكرر يواجهنا يوميا وتحتار السيدات في اختيارأكلات سحور رمضان لتجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية.


 ونعرض لكم يوميا قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف، وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: عجة حمص و عدس مدمس بالبطاطس .

أكلات سحور رمضان..عجة بالبيض والبطاطس ولفائف الكوسة بالجبنة وزبادى خلاط

أكلات سحور رمضان.. أومليت البيتزا والفول بالثوم والكزبرة وسلطة الجبن الموتزاريلا

طريقة عمل عجة حمص


ومن أكلات سحور رمضان غير التقليدية التى يمكن استخدامها فى كسر الروتين اليومي هى عجة حمص نقدمها لكم بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير عجة حمص
حمص مسلوق 

5 بيضات 

بصل مبشور 

طماطم مبشورة 

نصف كوب دقيق 

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

شبت بقدونس 

كزبرة خضراء 

زيت

ملح فلفل اسود 

كمون ناعم 

ثوم 
طريقة عمل عجة حمص
* إضربى الحمص والبيض والدقيق والبيكنج بودر والشبت والبقدونس والكزبرة

* ضيفى البصل والطماطم والثوم والملح والفلفل الأسود والكمون وقلبى ثم أفردى الخليط فى صينية مدهونة بالزيت و أدخلى العجة الفرن حتى النضج وقدميها.

 

طريقة عمل عدس مدمس بالبطاطس


يعد العدس المدمس من أكلات سحور رمضان الغير تقليدية فهو بديل جيد لطبق الفول المدمس، ونقدم لكم طريقة عمل العدس المدمس بالبطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى.


مقادير عدس مدمس بالبطاطس
عدس بني مسلوق 

زيت

ثوم 

بصل 

بطاطس مكعبات 

عصير ليمون 

ملعقة كبيرة دقيق 

ربع كوب ماء 

كمون ناعم 

فلفل حار 

ملح 

فلفل أسود 


طريقة عمل عدس مدمس بالبطاطس
* شوحي في معلقة سمن على النار بصل مقطع مكعبات ثم ضيفي الفلفل الحار

* ضيفي البطاطس والملح والفلفل والكمون وقلبي ثم ضيفي العدس والقليل من الماء المتبقية من سلق العدس ويترك ليغلي

* ضعي القليل من الماء على الدقيق وقلبي ثم ضيفيه على العدس بعد تمام النضج ومعلقة صغيرة ثوم مهروس

* ضعيه في طبق التقديم وضيفي على الوجه زيت وملح وعصير ليمون وكمون وقدميه.

أكلات سحور رمضان طريقة عمل العجة طريقة عمل العدس المدمس طريقة جديدة لعمل العجة سحور غير تقليدي

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