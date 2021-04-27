لماذا تُمنع مذكرات جد زعيم كوريا الجنوبية من النشر؟.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يكشف عن مذكرات جد زعيم كوريا الجنوبية، مؤكدا أن دولة كوريا الجنوبية حظرت تداول مذكرات كيم إيل سونج وهو زعيم كوريا الجنوبية الأسبق وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون .

وأضاف الفيديو أن كوريا الجنوبية تعتبر أن نشر المذكرات وتداولها للبيع يعتبر مساسا بأمنها القومي حيث إن المذكرات مقسمة إلي 6 فصول وتم الانتهاء من كتابة هذه المذكرات بين عامي 1992 و1994 .

وأوضح الفيديو انه تم استكمال الجزءين الأخيرين بعد وفاته لافتا إن المذكرات تم تصنيفها علي أنها جزء مهم من الأدب الكوري الشمالي .



