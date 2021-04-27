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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 8 جنيهات ..الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

الطماطم
الطماطم

تشهد الأسواق حاليا ارتفاعا لأسعار الطماطم حيث بلغ سعر الكيلو 8 جنيهات بعدما كان يصل سعر الكيلو إلي ٣ جنيهات فقط ، لذا نرصد خلال التقرير التالى أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد الانخفاض.  

 

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق منها الاقبال الشديد على شراء الطماطم بسبب موسمى رمضان والعيد  ، كما أننا فى فترة فواصل العروات مما يجعل المعروض قليل فى الأسواق .

 
وأوضح "أبوصدام " فى تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن قلة الطماطم المعروضة أيضا  يرجع إلي التغيرات المناخية وحساسية بعض الخضروات سبب أساسي فى ارتفاع أسعارها ، إضافة إلي  عزوف بعض المزارعين عن زراعة الطماطم بسبب خسارتهم الفترة الماضية  لقلة أسعارها .

وأشار "نقيب الفلاحين "  إلي أن الطماطم ستنخفض ولكن بعد ظهور محصول العروة الجديدة من الطماطم أى بعد موسم عيد الفطر .

وأكد أن البنزين شهد ارتفاعا طفيفا بقيمة ٢٥ قرشا ، وهذا لا يؤثر على ارتفاع أسعار الخضروات ، ومعظم الفلاحين تستخدم السولار لذا لاعلاقة بارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار البنزين .

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