الكيلو بـ 8 جنيهات ..الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

تشهد الأسواق حاليا ارتفاعا لأسعار الطماطم حيث بلغ سعر الكيلو 8 جنيهات بعدما كان يصل سعر الكيلو إلي ٣ جنيهات فقط ، لذا نرصد خلال التقرير التالى أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد الانخفاض.

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق منها الاقبال الشديد على شراء الطماطم بسبب موسمى رمضان والعيد ، كما أننا فى فترة فواصل العروات مما يجعل المعروض قليل فى الأسواق .



وأوضح "أبوصدام " فى تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن قلة الطماطم المعروضة أيضا يرجع إلي التغيرات المناخية وحساسية بعض الخضروات سبب أساسي فى ارتفاع أسعارها ، إضافة إلي عزوف بعض المزارعين عن زراعة الطماطم بسبب خسارتهم الفترة الماضية لقلة أسعارها .

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن الطماطم ستنخفض ولكن بعد ظهور محصول العروة الجديدة من الطماطم أى بعد موسم عيد الفطر .

وأكد أن البنزين شهد ارتفاعا طفيفا بقيمة ٢٥ قرشا ، وهذا لا يؤثر على ارتفاع أسعار الخضروات ، ومعظم الفلاحين تستخدم السولار لذا لاعلاقة بارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار البنزين .