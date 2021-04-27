بوليسيتش يحرز هدف تشيلسي الأول في شباك ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

تقدم فريق تشيلسي على ريال مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

الأمريكي كريستيان بوليسيتش أحرز الهدف الاول لـ تشلسي بعد مراوغته كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، ليعلن عن تقدم الريال بهدف نظيف في الدقيقة 14.

وضم تشكيل ريال مدريد كل من :

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع: رافاييل فاران،إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: داني كارفخال، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، مارسيلو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 4 مايو، على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.