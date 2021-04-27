ارتفاع أسعار الطماطم..الزراعيين تناشد بتشديد الرقابة على الأسواق

أسعار الطماطم

تشهد الأسواق حاليا ارتفاعا لأسعار الطماطم ليصل سعر الكيلو إلي 8 جنيهات بعدما كان يصل سعر الكيلو إلي 3 جنيهات فقط ، لذا نرصد خلال التقرير التالى أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد الانخفاض .

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الإرشاد الزراعى السابق ، أن الطماطم متوفرة بالأسواق ، لذا من المفترض ألا ترتفع الأسعار ، وهذا يعنى أن تجار الوسطاء يستغلون موسم رمضان ويرفعون الأسعار .

وأضاف "خليفة" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن غلاء أسعار البنزين ليس له علاقة بارتفاع أسعار الطماطم ، ومن يدعي ذلك لابد من الرد عليه، معلقا :" صفيحة البنزين الـ 20 لتر ارتفع ثمنها 5 جنيه فقط ، وهذا ليس مبلغ يؤدى إلي تلك الزيادة ، كما أن نقل الخضروات يستهلك سولار وليس بنزين " .

أوضح "نقيب الزراعيين " أن غلاء أسعار الطماطم بالأسواق نتيجة فاصل العروات فقط وليس لعدم تواجد الطماطم ، كما أن برنامج انتاج تقاوى الطماطم محليا يوفر انتاجها بشكل أكبر ، وبأسعار مناسبة بالأسواق .

وناشد جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين وأجهزة الرقابة بتشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق ، حيث أن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد .