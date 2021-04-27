سعد الصغير يهاجم غادة عبد الرازق: عملت فرحها ببلاش.. ومعزتنيش في والدتي

كشف المطرب الشعبي سعد الصغير، أنه خلال جنازة والدته، لم يجد أحدًا حوله من زملائه في الوسط في الفني.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"،:" عملت أفراح لناس ومخدتش فلوس.. عملت فرح غادة عبد الرزق وغنيت ساعتين ومخدتش جنيه، لكنها مقالتش البقية في حياتك.. كان واجب عليها تليفون صغير".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.