الأوقاف: غدا .. انطلاق دورة التدريب عن بُعد لمحافظتي الإسكندرية والشرقية

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار خطة الوزارة للتأهيل والتدريب المستمر، تنطلق غدًا الأربعاء الموافق 28 / 4 /2021 دورة التدريب أونلاين (عبر برنامج zoom) لعدد 100 إمام من محافظتي الإسكندرية والشرقية .

وتشمل المحاضرات مناقشة حول كتاب قواعد الفقه الكلية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور/ هاني تمام أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ، والمحاضرة الثانية تحت عنوان : توظيف اللغة العربية في الخطاب الديني ، ويحاضر فيها الدكتور/ محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب .

جدير بالذكر أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة الوزارة في التأهيل والتدريب المستمر بإدارة التدريب عن بُعد مراعاة للإجراءات الوقائية .