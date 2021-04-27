15 دقيقة .. تشيلسي يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ريال مدريد وتشيلسي، والنتيجة تشير لتقدم الأخير بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي كان الأخطر في أول ربع ساعة من المباراة، وفي الدقيقة التاسعة كاد تيمو فيرنر أن يسجل الهدف الأول لفريقه، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله بوليستيش، لكن كورتوا تصدى لكرته ببراعة.

وفي الدقيقة 10 سدد ماسون اونت كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا بسهولة.

وفي الدقيقة 14، استطاع الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل لـ تشيلسي، وذلك بعد مراوغته كورتوا حارس الريال، ومن ثم تسديد الكرة في مرماه، ليعلن عن هدف التقدم لفريقه.

وضم تشكيل ريال مدريد كل من :

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع: رافاييل فاران،إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: داني كارفخال، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، مارسيلو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 4 مايو، على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.