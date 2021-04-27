بالريش.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة .. شاهد

احدث إطلالات ريا أبي راشد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، فيديو جديدا مع متابعيها عبر "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفعهم للتعبير عن حبهم لها من خلال التعليقات.

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد

وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية بيجامة حرير باللون الأبيض مزودة بالريش من نهايات الأكمام ونهايات البنطال، وهو ما اعطاها إطلالة انيقة وساحرة.





وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون النبيتي.



ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة انيقة وبسيطة للغاية.

حياة ريا أبي راشد الأسرية

ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.



وتقوم ريا منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

مسيرة ريا أبي راشد العملية

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالاخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.



وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..