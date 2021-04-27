كسروا مرفقها وخلعوا كتفها ثم جلسوا يسخرون منها.. شاهد | قضية جديدة تهز أمريكا

عرضت قناة العربية فيديو جديدا لتطورات قضية اعتقال الشرطة الأمريكية لمُسنة مصابة بالخرف في لوفلاند بولاية كولورادو .

وأوضح الفيديو أن الحادث يعود إلى 26 يونيو 2020 وترجع القصة عندما غادرت كارين غارنر"73 عاما " متجر "وول مارت " دون دفع مبلغ 13 دولارا .

وبيّن الفيديو أن تعامل الشرطة مع المسنة أدي إلي كسر مرفقها وخلع كتفها وهذا ما أثار موجة غضب عارمة بعد تداول الفيديو مؤخرا وزادت حدة الانتقادات اثر نشر محامية السيدة فيديو مسربا لعناصر الشرطة أنفسهم .