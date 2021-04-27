أحسن أب الحلقة الأخيرة .. على ربيع يفوز بـ 300 ألف دولار

شهد مسلسل أحسن أب فى الحلقة الاخيرة فوز على ربيع بجائزة مسابقة أحسن أب التى شارك فيها مع الطفل زيكا وبلغت قيمة الجائزة 300 الف دولار.

وتطرق مسلسل أحسن أب فى الحلقة الأخيرة إلى أن على ربيع قرر أن يعترف بكل ما فعله من أجل المشاركة فى المسابقة مؤكدا أن الطفل الذى استعان به لم يكن ابنه لكنه طفل يعيش مع أحد البلطجية.

وكان مسلسل أحسن أب قد شهد فى الحلقة 14 تطورا جديدا فى الأحداث وعاد الطفل زيكا إلى علي ربيع ليكمل مسابقة أحسن أب التى تنظمها إحدى القنوات الفضائية التى يرأسها عماد رشاد بعد خطفه من قبل أحمد فتحي.

وتطرق مسلسل أحسن أب فى الحلقة 14 إلى مساومة سامي مغاوي لعماد رشاد من أجل الكشف عن سارق اللاب توب منه وطلب سامى من عماد أن يدفع 5 ملايين جنيه من أجل تنفيذ طلبه.

ملخص مسلسل أحسن أب الحلقة 13

وشهد مسلسل أحسن أب الحلقة 13 تطورا جديدا فى الأحداث، واكتشفت هاجر أحمد حقيقة علي ربيع وابنه الطفل زيكا وأنهما دخلا المسابقة من أجل كسب المال والسرقة، وأن علي ربيع قام بالاستعانة بالطفل من أجل المشاركة فى المسابقة.

ملخص الحلقة 12 أحسن أب

وشهد مسلسل أحسن أب الحلقة 12 تطورا جديدا فى الأحداث ويتم سرقة هاتف هاجر أحمد ويتم الكشف عن هوية السارق من خلال فيديو يظهر فيه والد هاجر “عماد رشاد”.

وتطرق مسلسل أحسن أب الحلقة 12 إلى أن والدها عماد رشاد من دبر السرقة، واتفق مع أحد الأشخاص على اكتشاف الرقم الذي حدثته هاجر أحمد دون التطرق لصورها ويسلمه الهاتف بعدها.

وينافس الفنان على ربيع فى رمضان بمسلسل أحسن أب، ويعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.