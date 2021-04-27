بنزيما يسجل هدف التعادل لـ ريال مدريد في شباك تشيلسي

دوري أبطال أوروبا..

أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لـ فريقه ريال مدريد في شباك تشيلسي، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 29، أحرز بنزيما هدف التعادل لـ ريال مدريد، من متابعة للتسديدة الرأسية لـ كاسميرو، ليسدد الكرة بضربة مقصية، معلنًا الهدف الاول لفريقه في المباراة.

وفي الدقيقة 14، استطاع الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل لـ تشيلسي، وذلك بعد مراوغته كورتوا حارس الريال، ومن ثم تسديد الكرة في مرماه، ليعلن عن هدف التقدم لفريقه.

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع: رافاييل فاران،إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: داني كارفخال، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، مارسيلو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 4 مايو، على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.