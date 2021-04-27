30 دقيقة.. ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي بهدف بنزيما

مرت 30 دقيقة من أحداث مباراة فريقي ريال مدريد وتشيلسي، والنتيجة تشير لتعادل الفريقين بهدف لمثلهم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي كان الأخطر في أول ربع ساعة من المباراة، وفي الدقيقة التاسعة كاد تيمو فيرنر أن يسجل الهدف الأول لفريقه، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله بوليستيش، لكن كورتوا تصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 10 سدد ماسون ماونت كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا بسهولة.

وفي الدقيقة 14، استطاع الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل لـ تشيلسي، بعد مراوغته كورتوا حارس الريال، و تسديد الكرة في مرماه، ليعلن عن هدف التقدم لفريقه.

تشيلسي واصل السيطرة على الكرة، لكن الفرنسي كريم بنزيمان كان قريبًا من تسجيل هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 23، عندما سدد تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء البلوز، لكنها ارتطمت بالقائم .

وفي الدقيقة 25، مرر بوليسيتش كرة رائعة لـ بين تشيلويل القادم من الخلف، لكن تسديدته جاورت مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 29، أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لـ ريال مدريد بضربة مقصية رائعة، بعد تمريرة بالرأس من كاسيميرو، ليعيد المباراة لنتيجة التعادل.

وضم تشكيل ريال مدريد كل من :

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا

خط الدفاع: رافاييل فاران،إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: داني كارفخال، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، مارسيلو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 4 مايو، على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.