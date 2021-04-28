طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية
يعد الجلاش من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص على سفرة الحلويات في رمضان؛ لذا نقدم في هذا التقرير بعض الطرق المختلفة لتحضير الجلاش .
قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل جلاش بالكاسترد بمذاق لا يقاوم وشكل شهى وسريع ،فإذا كنت من عشاق الجلاش عليك بتجربة هذه الوصفة الفعالة .
مقادير جلاش بالكاسترد..
جلاش
زبدة
بودرة كاسترد
لبن
سكر
شربات ثقيل بارد
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طريقة تحضير جلاش بالكاسترد
* يرفع اللبن على النار ثم يضاف السكر.
* تذاب بودرة الكاسترد في القليل من اللبن البارد ثم يضاف لللبن على النار مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام الكاسترد الثقيل.
* يرفع من على النار ثم يترك ليبرد تماما.
* تذاب الزبدة على النار ثم يدهن قالب بايركس بالزبدة ثم تضاف طبقات الجلاش مع مراعاة دهن الزبدة بين تلك الطبقات ثم يضاف الكاسترد.
* يغلق الجلاش على الحشو ثم يدهن الوجه بالزبدة ثم يقطع الجلاش.
* يسوى بالفرن ثم يقدم مسقي بالشربات البارد
طريقة عمل صينية الجلاش بالمهلبية للشيف الشربيني..
المقادير..
جلاش
لبن
نشا
سكر
مكسرات
سمـنة
ماء زهر
جبن قريش
عسل نحل
طريقة التحضير
* اغلي اللبن على النار مع ماء الزهر والنشا وتركيها لتثقل
* ادهني الصينية بالسمن ثم افردي رقائق الجلاش مع مراعاة دهن كل طبقة بالزبدة
* ضعي المهلبية والمكسرات والجبن القريش وغطيها بطبقتين من الجلاش
* قطعيها باستخدام سكينة ثم ادخليها فرن ساخن
* بمجرد أن تخرج من الفرن صبي عليها عسل النحل وقدميها.
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير الجلاش حلو ...
المقادير:
جلاش سمنة فول سوداني زبيب جوزهند لون طعام أخضر
طريقة التحضير :
* يدهن الجلاش بالسمن ويشكل منه طبقة في طبق الألمونيوم
* يضرب الفول السوداني في الخلاط مع لون الطعام
* يضاف طبقة من الفول السوداني
* تضاف طبقة أخرى من الجلاش وتدهن بالسمنة
* يقطع الجلاش حسب الرغبة داخل الصينية
* أو يمكن لفه أصابع مع إضافة الزبيب إلى الحشو
* يغلف الطبق جيدًا قبل أن يدخل الفريزر لتخزينه