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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية

صدى البلد

يعد الجلاش من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص على سفرة الحلويات في رمضان؛ لذا نقدم  في هذا التقرير بعض الطرق المختلفة لتحضير الجلاش .
 

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل جلاش بالكاسترد بمذاق لا يقاوم وشكل شهى وسريع ،فإذا كنت من عشاق الجلاش عليك بتجربة هذه الوصفة الفعالة .

مقادير جلاش بالكاسترد.. 

جلاش 
 

زبدة 
 


 

بودرة كاسترد 
 


 

لبن 
 


 

سكر 
 


 

شربات ثقيل بارد 
 

 

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طريقة تحضير جلاش بالكاسترد
 

 

* يرفع اللبن على النار ثم يضاف السكر.
 

 

* تذاب بودرة الكاسترد في القليل من اللبن البارد ثم يضاف لللبن على النار مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام الكاسترد الثقيل.
 

 

* يرفع من على النار ثم يترك ليبرد تماما.
 

 

* تذاب الزبدة على النار ثم يدهن قالب بايركس بالزبدة ثم تضاف طبقات الجلاش مع مراعاة دهن الزبدة بين تلك الطبقات ثم يضاف الكاسترد.
 

 

* يغلق الجلاش على الحشو ثم يدهن الوجه بالزبدة ثم يقطع الجلاش.
 

 

* يسوى بالفرن ثم يقدم مسقي بالشربات البارد
 


طريقة عمل صينية الجلاش  بالمهلبية للشيف الشربيني..

المقادير..
جلاش
لبن
نشا
سكر
مكسرات
سمـنة
ماء زهر
جبن قريش
عسل نحل

طريقة التحضير
* اغلي اللبن على النار مع ماء الزهر والنشا وتركيها لتثقل

* ادهني الصينية بالسمن ثم افردي رقائق الجلاش مع مراعاة دهن كل طبقة بالزبدة

* ضعي المهلبية والمكسرات والجبن القريش وغطيها بطبقتين من الجلاش

* قطعيها باستخدام سكينة ثم ادخليها فرن ساخن

* بمجرد أن تخرج من الفرن صبي عليها عسل النحل وقدميها.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير الجلاش  حلو ...

المقادير:
جلاش سمنة فول سوداني زبيب جوزهند لون طعام أخضر

طريقة التحضير :

* يدهن الجلاش بالسمن ويشكل منه طبقة في طبق الألمونيوم

* يضرب الفول السوداني في الخلاط مع لون الطعام

* يضاف طبقة من الفول السوداني

* تضاف طبقة أخرى من الجلاش وتدهن بالسمنة

* يقطع الجلاش حسب الرغبة داخل الصينية

* أو يمكن لفه أصابع مع إضافة الزبيب إلى الحشو

* يغلف الطبق جيدًا قبل أن يدخل الفريزر لتخزينه

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