طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية

يعد الجلاش من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص على سفرة الحلويات في رمضان؛ لذا نقدم في هذا التقرير بعض الطرق المختلفة لتحضير الجلاش .



قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل جلاش بالكاسترد بمذاق لا يقاوم وشكل شهى وسريع ،فإذا كنت من عشاق الجلاش عليك بتجربة هذه الوصفة الفعالة .

مقادير جلاش بالكاسترد..

جلاش



زبدة







بودرة كاسترد







لبن







سكر







شربات ثقيل بارد



اقرأ أيضا :







حلويات رمضان طريقة عمل تشيز كيك بدون فرن ..فيديو



طريقة تحضير جلاش بالكاسترد



* يرفع اللبن على النار ثم يضاف السكر.



* تذاب بودرة الكاسترد في القليل من اللبن البارد ثم يضاف لللبن على النار مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام الكاسترد الثقيل.



* يرفع من على النار ثم يترك ليبرد تماما.



* تذاب الزبدة على النار ثم يدهن قالب بايركس بالزبدة ثم تضاف طبقات الجلاش مع مراعاة دهن الزبدة بين تلك الطبقات ثم يضاف الكاسترد.



* يغلق الجلاش على الحشو ثم يدهن الوجه بالزبدة ثم يقطع الجلاش.



* يسوى بالفرن ثم يقدم مسقي بالشربات البارد





طريقة عمل صينية الجلاش بالمهلبية للشيف الشربيني..

المقادير..

جلاش

لبن

نشا

سكر

مكسرات

سمـنة

ماء زهر

جبن قريش

عسل نحل

طريقة التحضير

* اغلي اللبن على النار مع ماء الزهر والنشا وتركيها لتثقل

* ادهني الصينية بالسمن ثم افردي رقائق الجلاش مع مراعاة دهن كل طبقة بالزبدة

* ضعي المهلبية والمكسرات والجبن القريش وغطيها بطبقتين من الجلاش

* قطعيها باستخدام سكينة ثم ادخليها فرن ساخن

* بمجرد أن تخرج من الفرن صبي عليها عسل النحل وقدميها.

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير الجلاش حلو ...

المقادير:

جلاش سمنة فول سوداني زبيب جوزهند لون طعام أخضر

طريقة التحضير :

* يدهن الجلاش بالسمن ويشكل منه طبقة في طبق الألمونيوم

* يضرب الفول السوداني في الخلاط مع لون الطعام

* يضاف طبقة من الفول السوداني

* تضاف طبقة أخرى من الجلاش وتدهن بالسمنة

* يقطع الجلاش حسب الرغبة داخل الصينية

* أو يمكن لفه أصابع مع إضافة الزبيب إلى الحشو

* يغلف الطبق جيدًا قبل أن يدخل الفريزر لتخزينه