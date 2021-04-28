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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة في مصر

التذكرة بـ 5 جنيهات.. ميني باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق.. فيديو وصور

ميني باص لنقل ذوي
ميني باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق

أطلقت محافظة الشرقية خلال اليومين الماضيين خدمة جديدة في إطار الخدمات التي تقدمها المحافظة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، خدمة ميني باص مخصص لنقل ذوي الهمم وأصحاب الكراسي المتحركة داخل مدينة الزقازيق.

 

خدمة جديدة تعد الأولى على مستوى الجمهورية وهي توفير ميني باص مخصص لنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الكراسي المتحركة في إطار حي أول وثاني الزقازيق بتذكرة محددة 5 جنيهات.. بهذه الكلمات بدأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حديثه معلقًا على إطلاق الخدمة الجديدة.

لأول مرة بالشرقية.. توفير ميني باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق

وأضاف المحافظ قائلاً: المحافظة بدأت العمل على تنفيذ تلك الفكرة منذ قرابة العام، ولكن بسبب الظروف التي مرت بها البلاد من فيروس كورونا تأخر استيراد بعض قطع الغيار الهامة والمخصصة لتحريك الأسانسير الموجود في السيارة والمخصص لنقل أصحاب الكراسي المتحركة وبالفعل تم الانتهاء من عملية التصنيع وتجربة الميني باص.

 

واستكمل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم تخصيص سائق ومساعد، بالإضافة إلى تخصيص رقم هاتف محمول يتم الاتصال به وتحديد مكان تواجد الشخص ذوي الإعاقة ويتم التواصل معه ونقله.

 

وأشار المحافظ إلى أن أول ميني باص تم تخصيصه لنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مدينة الزقازيق ومن المقرر تصنيع عدد 16 ميني باص آخر في جميع مراكز المحافظة في حالة نجاح التجربة الأولي.

 

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أعلن عن بدء تشغيل المينى باص المجهز لذوي الهمم والذي تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ويتسع لـ 4 (كراسي متحركة) مؤمنين بحواجز معدنية  وحزام أمان  يمنعان  الدفع الأمامي داخل الميني باص.. بالإضافة إلى 4 مقاعد ثابتة للمرافقين.

 

قام المحافظ بالاطلاع على محاكاة حقيقية  لتجربة صعود وهبوط مستخدم الكرسي المتحرك  من وإلى الميني باص باستخدام رافع هيدروليكي للتأكد من سهولة وأمان الإستخدام دون وجود عيوب أو مشكلات  في التشغيل.

 

أوضح محافظ الشرقية أن تشغيل الحافلة يعد طفرة غير مسبوقة تشهدها شوارع المدينة تقديراً واهتماماً بذوي الهمم بتوفير وسيلة تنقل آمنة لهم باعتبارهم شركاء أساسيين بالمجتمع ، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع ، وقال: إنه من المقرر تعميم تلك التجربة بباقي مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تيسيراً على المواطنين تم وضع ارقام تليفونات السائق (01098528063 – 01229101692) علي الميني باص لسهولة التواصل معه لنقل المواطنين من وإلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب والإياب منها وإليها في نطاق حي أول وثان مركز الزقازيق بأجرة مخفضة لا تتعدي 5 جنيهات للفرد والمرافق مجاناً. 

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