صالح جمعة لـ شيخ الحارة: أوافق على اللعب مع الزمالك.. واعتذر لجمهور الأهلي.. وصوفينار بعتتلي بوسة

حل صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس "،

تحدث صالح جمعة عن مشواره الكروي وكواليس حياته الشخصية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء :

صالح جمعة: حسام البدري شتمني واتخصم مني 5 مليون جنيه في الأهلي

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، كواليس خلافه مع حسام البدري عندما كان مديرا فنيا للنادي الأهلي .

شيخ الحارة لـ صالح جمعة: بتشرب خمرة.. واللاعب: كان زمان

وجه شيخ الحارة سؤالا إلى صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، قائلا:" أنت بتقول انك مش بتشرب خمور خالص وده مش صح".

صالح جمعة: ضربت مراتي مرة واحدة وأخدت حكم بالحبس شهرا

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قال صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، إنه ضرب زوجته مرة واحدة ، مضيفا:" مراتي خدت عليا حكم بالحبس شهرا بسبب هذه المشاجرة ".

صالح جمعة: حسام غالي كان بيضربنا في الأهلي

كشف صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، عن أن قدوته في الملعب كان حسام غالي نائب نجم الأهلي السابق، متابعًا "حسام غالي كان عصبي ولما يكون فيه حاجة في التمرين مش عجباه كان بيتعصب، وكان بيضربنا في أوقات كثيرة".

لم أكن تحت تأثير الخمور.. صالح جمعة يكشف كواليس حادث الزمالك.. فيديو

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل الحادث الشهير له بمنطقة الزمالك .

معايا سكرين شوت.. صالح جمعة عن ملاحقة صوفينار: بعتتلي بوسة وبعتلها قلب

رد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، على ما يثار حول ملاحقته للراقصة صوفينار .

صالح جمعة يعترف: لو بطلت سهر ونسوان كان تاريخي الكروي هيكون أحسن

اعترف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، بالتأثير السلبي لـ حفلات السهر التي كان يحضرها على مشواره الكروي.

فايلر ظلمنى.. صالح جمعة: لو اتعرض عليا الانتقال إلى الزمالك سأوافق.. فيديو

قال صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، إن كرة القدم بحاجة إلى الالتزام بشكل كبير ، مضيفا:" الالتزام في أي نادي سواء الأهلي أو الزمالك سوف يضمن استمرارية مشاركة اللاعب".

صالح جمعة: أعتذر لجمهور الأهلي عن أي تقصير والنادي استحملني كتير .. فيديو

قال صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، إنه حصل على فرص كثيرة في النادي الأهلي، مضيفا:" متأكد أنه مفيش حد في الأهلي حصل على فرص زي صالح جمعة ".