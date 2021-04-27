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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية تشكيلية فى "ضي" وتدشين أكاديمية جديدة للفنون

صدى البلد

 

شهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية تشكيلية بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والنقاد وأساتذة الجامعات، وتدشين أكاديمية أتيليه العرب للثقافة والفنون.

حضر الأمسية كل من مصطفي الفقي وحسن عبد الفتاح ومحمد عبلة  والسيد عبده سليم  وسامي البلشي وأحمد رجب صقر وطارق الكومي وهاني الأشقر وشمس القرنفلي وعصام طه  وإيهاب لطفي وأحمد بغدادي ومحمد تهامي ومحمود عبد الغفور  والفنان السعودي سمير الدهام.

وتم الإعلان عن تدشين ورش العمل والدورات التشكيلية بإشراف كبار الفنانين التشكيليين، وتشمل تدريس الرسم والتصوير والنحت والخزف بداية شهر يوليو المقبل بفرعي الأكاديمية بالمهندسين وأبو رواش.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن كل دورة ستتبعها إقامة معرض جماعي يشمل إنتاج الورش والدورات التشكيلية، وقد طرح الفنان الكبير حسن عبد الفتاح فكرة إقامة ورشة عن القاهرة القديمة، ومن المنتظر أن يتم تدشين الأكاديمية رسميا بمعرض استيعادي لأحد كبار التشكيليين المصريين.

النقاد الفن معرض هشام قنديل اتيلية العرب الأكاديمية ثقافة مصطفى الفقي فنون

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