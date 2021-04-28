بدء تسجيل الإرشاد الأكاديمي بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن بدء الإرشاد الأكاديمي بأقسام الكلية التي أعلنت نتائجها حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 منوها أنه لن يسمح بتسجيل الإرشاد الأكاديمي سوي للطلبة الذين قاموا بتسديد المصروفات .

ونوهت الكلية أنه عقب انتهاء المدة المقررة لتسجيل الارشاد سيتم تعامل الطلبة مع شؤون الطلاب ولمدة أسبوع فقط من الأربعاء 5 مايو 2021 وحتى الأربعاء 12 مايو 2021 وعقب هذا التاريخ يغلق تسجيل الارشاد الاكاديمي .

وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، ومن المقرر إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن لجميع الاقسام. الجدير بالذكر استمرارا للدور الرائد لجامعة عين شمس فى مشروع محو الأمية الذي تتبناه الجامعات المصرية ، تحت قيادة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه و تشجيعا للطلاب علي المشاركة في المشروع أعلن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس تقديم خصم ٥٠٪ من قيمة الدورات التى ينظمها المركز لطلاب جميع الكليات المشاركة في المشروع ، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام السعيد مدير المركز و الذى أكد على أن المركز يقدم العديد من الدورات التدريبية في عدة مجالات لتنمية مهارات الطلاب .

كما أن جامعة عين شمس تصدرت ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية ، حيث تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 7995 مواطنًا وفقًا لنتيجة دورة يناير 2021، وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي بعد تصدر جامعة عين شمس للجامعات المصرية في مجال محو الأمية في دورة أكتوبر ٢٠٢٠.