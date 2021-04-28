أخبار التوك شو..أحمد موسى : الجماعة الإرهابية كانت السبب في أزمة سد النهضة .رئيس الوزراء يكشف إجراءات الحكومة لمواجهة الفقر المائي.. وزير الاتصالات: افتتاح جامعة مصر الرقمية العام المقبل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى ينفعل على الهواء: الجماعة الإرهابية كانت السبب في سد النهضة .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر لن تدخل في معارك كلامية بشأن مفاوضات سد النهضة .

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن الجماعات الإرهابية “كانوا السبب في هذا السد وبيعملوا حاجات أخرى عشان يخربوا البلد ويستغلوا موضوع المياه وهما مش خايفين على المياه أكتر من الرئيس ”.

رئيس الوزراء يكشف إجراءات الحكومة لمواجهة الفقر المائي.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن مصر عدد سكانها أصبح يتجاوز الـ100 مليون نسمة، وأن كمية حصة مصر من مياه النيل ثابتة ولا تتغير.

وأضاف مدبولي أن مصر مصنفة من ضمن الدول التى تعاني من الفقر المائي، مشيرا إلى أن نصيب الفرد 600 متر مكعب في السنة.

وزير الاتصالات: افتتاح جامعة مصر الرقمية بالعاصمة الإدارية العام المقبل.. فيديو

قال الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه يتم العمل على تنفيذ مبادرات أكثر تخصصا وتعمقا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة ايكا الفرنسية لتدريب عدد من الشباب.

وأضاف أنه يتم الآن بالعاصمة الادارية إنشاء أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي جامعة مصر.

بكاء وانهيار ريم عبد الله في كبسولة رامز عقله طار

انهارت الفنان السعودية ريم عبد الله خلال حلقتها مع رامز جلال، وظلت ريم تصرخ طوال الحلقة، وقالت : " لا لا لا أنا خايفة.. وظلت تضع يدها على وجهها وتبكي وسط صراخ المتواجدين معها فى المقلب".

تحدث الفنان رامز خلال باللهجة الخليجية، خلال استضافته الفنانة السعودية ريم عبد الله.

المفتي: لا يجوز للمرأة أن تصوم في هذه الحالة ..فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار، إن التشريع الإسلامي اهتم بالمرأة نظرًا لوضعها الخاص في استقبال التكاليف خاصةً في شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم في حالة إن كان لديها عذر شرعي للإفطار.

وأضاف “علام”، في لقائه التلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “كتب عليكم الصيام” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن معظم الأسئلة والاستفسارات التي ترد إلى دار الإفتاء تكون من النساء.

صالح جمعة: حسام البدري شتمني واتخصم مني 5 مليون جنيه في الأهلي

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، كواليس خلافه مع حسام البدري عندما كان مديرا فنيا للنادي الأهلي .

وقال صالح جمعة في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" في أحد المرات كابتن حسام البدري شتم فيا وصحابي من خارج الوسط الرياضي".

شادي محمد ساخرا من تعدد الزوجات: كفاية امرأة واحدة

حل شادي محمد ، لاعب النادي الأهلي سابقا ، ضيفا فى برنامج "لحظات جريئة " مع الإعلامي " أحمد سالم " المذاع على قناة القاهرة والناس.

قال إنه لا يقتنع بتعدد الزوجات ، مضيفا أن في مصر يكفي للرجل امرأة واحدة.

سعد الصغير: إحنا بنرقص ونغني مع راقصات.. ومالناش تاريخ

شن المطرب الشعبي، سعد الصغير، هجومًا حادًا على زميله عمر كمال، بعد تصريح الأخير: "تاريخك كله ميجيش حاجة في عود البطل".

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، :"أنا اللى وقفت معاك، وكلمت ناس عشان اساعدك في قضيتك.. أنت ملكش تاريخ.. انت كنت بتتفرج عليا ".

إدوارد : غيرت طائفتي عشان أعرف أتجوز مراتي

كشف الفنان إدوارد ، عن تغييره لطائفته من أجل أن يتزوج ، مشيراً إلى أنه كان من طائفة " الكاثوليك " ، وزوجته أرثوذكس" ، معقباً : " أنا غيرت طائفتي عشان أعرف اتجوز مراتي " .

وأضاف " إدوارد " خلال لقائه مع برنامج " لحظات جريئة " المُذاع على فضائية " القاهرة والناس " ، قائلاً : " انا اضطريت أغير طائفتي زي زوجتي ، لأنها هي اللي هتربي العيال وتاخدهم الكنيسة " .

موافي يكشف عن تفاصيل مرض "بهجت" وأعراضه .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن هناك مرض أسمه “بهجت” وهو يكون قرح في الأعضاء التناسلية وأيضا قرح في الفم.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما عبر فضائية صدى البلد أن مرض “بهجت” محدود ولا يسبب مشاكل كبيرة.