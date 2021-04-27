تفاصيل إكتشاف 110 مقابر أثرية في محافظة الدقهلية

كشف سيد الطلحاوي مدير عام آثار الدقهلية، تفاصيل الكشف على 110 مقابر بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية .

وقال سيد الطلحاوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن محافظة الدقهلية كانت عاصمة لمصر القديمة في فترة من الفترات، وتضم مجموعة من التلال التي تحتوي على بقايا من الحضارة المصرية القديمة .

وتابع سيد الطلحاوي:" الـ 110 مقابر تعتبر اكتشافات الموسم الحالي فقط في محافظة الدقهلية"، مضيفا:" المقابر تضم مقتنيات من 4 آلاف سنة قبل الميلاد ".

واكمل سيد الطلحاوي:" اكتشفنا مقتنيات من الفترة البطلمية والعصر الروماني"، مضيفا:" ما اكتشفناه من مقابر كانت لفترات ما قبل التحنيط والكتابة المصرية القديمة واكتشفنا بواكير الحضارة في العالم كله ".

وأضاف الطلحاوي:" عدد من الآثار المكتشفة في الدقهلية سيتم نقلها للعرض في المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ".

ونجحت البعثة الأثرية العاملة في منطقة آثار الدقهلية برئاسة الدكتور سيد الطلحاوي، من الكشف عن ١١٠ مقابر يرجع تاريخها إلى ثلاثة مراحل حضارية مختلفة هم : حضارة مصر السفلى والمعروفة بإسم بوتو 1 و 2، و حضارة نقادة III، وعصر الانتقال الثاني المعروف بفترة الهكسوس، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أن هذا الكشف يُعد إضافة تاريخية وأثرية هامة للموقع، حيث من بين المقابر التي تم العثور عليها 68 مقبرة ترجع لمرحلة حضارة مصر السفلى ، وخمسة مقابر من عصر نقادة III و 37 مقبرة من عصر الهكسوس، و مازالت الحفائر مستمرة للكشف عن مزيد من أسرار هذه المنطقة.

ومن جانبه أضاف الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن الـ 68 مقبرة عبارة عن حفر ذات اشكال بيضاوية قطعت في طبقة الجزيرة الرملية بالمنطقة، ووضع بداخلها دفنات لأشخاص في وضع القرفصاء؛ حيث كانت أغلبها ترقد على جانبها الأيسر وتتجه رأسها نحو الغرب. بالإضافة إلى الكشف عن بقايا دفنة لطفل رضيع داخل إناء من الفخار من فترة بوتو 2 وضِع معه إناء صغير من الفخار كروي الشكل.

وقال الدكتور أيمن عشماوى، أن الخمسة مقابر التي ترجع لفترة نقادة III، عبارة عن حفر بيضاوية الشكل قطعت في طبقة الجزيرة الرملية، منها مقبرتين غطيت جوانبهما وقاعهما وسقفهما بطبقة من الطين. وقد عثرت البعثة داخل الحفر على مجموعة من الأثاث الجنائزي المميز لهذه الفترة وهي عبارة عن أواني أسطوانية وكمثرية الشكل، بالإضافة إلى صلايات صحن الكحل، زُين سطحها برسومات وأشكال هندسية كما وجد عليها كتلة صغيرة من الظران كانت تستخدم لصحن الكحل.

