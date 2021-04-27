ولي العهد السعودي يحسم الجدل بشأن فرض ضريبة على الدخل بالمملكة

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن النفط لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من دخل السعودية.

وقال “بن سلمان”، في مقابلة بثتها قناة “الإخبارية” السعودية: “مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راض”.

وأضاف ولي العهد، "نتفاوض مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج شريك".

وأوضح بن سلمان أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أبدا أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية".

وتابع “صندوق الاستثمارات العامة يعزز الفرص أمام القطاع الخاص ولا ينافسه”.

وأكد بن سلمان أن الحكومة تستهدف جذب 100 مليون سائح إلى السعودية بحلول عام 2030.

وأردف: “متمسكون بهدف زيادة دخل المواطن وتقوية مالية الدولة وأمامنا فرص هائلة لصنع مستقبل أفضل بكثير مما عاشه أسلافنا”.