نسخة استثنائية.. إنفانتينو: كأس العرب ستكون شاهد عيان على ما ستقدمه قطر في المونديال

أعرب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن ثقته في أن بطولة كأس العرب لمنتخبات لكرة القدم، التي ستستضيفها قطر خلال الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر المقبل ستكون نسخة استثنائية .

وقال إنفانتينو في كلمته على هامش القرعة: "إنه من دواعي سروري التواجد في هذه القرعة وحضور هذه اللحظة التاريخية أيضا التي تشهد الإعلان عن انطلاق منافسات بطولة كأس العرب بحضور كبير يصل إلي 23 منتخبا دفعة واحدة ".

وأردف "أود أن أشكر قطر على الاستضافة وإقامة قرعة البطولة. النسخة المقبلة من كأس العرب ستكون مميزة واستثنائية لأنها الأولى من نوعها التي تقام بمشاركة كل المنتخبات العربية" .

وأتبع “ستكون البطولة شاهد عيان على ما ستكون عليه بطولة كأس العالم 2022، وأعتقد أن الأمور على ما يرام من حيث التحضيرات لتنظيم هذا الحدث، وقطر قامت بما عليها لاستضافة بطولة كأس العرب تحت اشراف ”فيفا" وأنا واثق أنها ستكون الأمثل والأجمل من كل النواحي" .

وأتم "البطولة فرصة للاحتفال بالأخوة والمودة وهذه هي الرسالة التي يمكن إرسالها للعالم كله من خلال بطولة كأس العرب ولتكن هذه النسخة هي الإعداد الأمثل لمونديال 2022".

وأسفرت قرعة كأس العرب قطر 2021، التي جرت اليوم الثلاثاء، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر و(ليبيا أو السودان) و(لبنان أو جيبوتي).