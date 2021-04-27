آداب القاهرة : استمرار طرح المحاضرات "أونلاين" حتى آخر رمضان .. والحضور بالكلية في هذه الحالة

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، إن الكلية مستمرة في طرح كافة المقررات الدراسية والمحاضرات "أونلاين" من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الحضور بالكلية يقتصر على التطبيقات العملية ، التي تحتاج إلى ممارسة داخل الكلية ، مع تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ، والإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .

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وأضاف "كامل" إنه لم يتم رصد أي مشكلات أو عقبات تواجه الطلاب عند تلقي المقررات والبرامج على المنصة ، فهي تتمتع بمرونة كبيرة ، من حيث طرح هذه البرامج بأكثر من طريقة ووجود تفاعل دائم ومستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها .

وأكد على أن هناك متابعة من جانب الكلية بصفة مستمرة ودائمة للتأكد من الالتزام بطرح هذه المحاضرات في المواعيد المقررة لها ، لانتظام سير العملية التعليمية ، لافتاً إلى أن الكلية لن تستخدم أي وسيلة أخرى في طرح المقررات الدراسية غير المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية .

وأشار إلى أن الطلاب مؤهلون بشكل كاف للتعامل على المنصة الاليكترونية ، من خلال الدورات التدريبية التي تم تقديمها لهم ، ولأعضاء هيئة التدريس أيضا لزيادة خبراتهم ومهاراتهم عليها .