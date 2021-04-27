حقيقة مقولة "رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين" علي جمعة يجيب

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن معنى مقولة "رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين" لأبي سعيد الخراز.

وقال علي جمعة، في لقاء مسجل له، إن الرياء هو إظهار الأعمال، أما الإخلاص فهو أن تبطن هذه الأعمال فتجعلها في السر بعيدا عن أعين الناس.

وذكر أن الرياء سمى بذلك من الرؤية لأن الناس تراه، والمعنى أن العارفين بالله إذا أظهروا أعمالهم، فهي بهدف تعليم الناس وأن يعرفوا أحكامها وينقلوا هذا الدين لمن بعدهم بصورة لافتة للنظر ولا يعني أن قلبه قد توجه لغير الله، لأنه لو توجه لغير الله فهو بذلك يخرج عن كونه من العارفين.

وأشار إلى أن العارف بالله، هو قلبه معلق بالله، وبذلك يكون رياء العارفين من أجل التعليم، وكم من إمام من الأئمة نوى العزلة والبعد عن الناس، فأمر أن ينزل إلى الناس ويعلمهم.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله "من اعتزل الناس فهو خير ، ومن خالطهم وصبر على آذاهم فهو افضل".

