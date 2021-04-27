ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتما في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي كان الأخطر في أول ربع ساعة من المباراة، وفي الدقيقة التاسعة كاد تيمو فيرنر أن يسجل الهدف الأول لفريقه، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله بوليستيش، لكن كورتوا تصدى ببراعة.

وفي الدقيقة 10 سدد ماسون ماونت كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا بسهولة.

وفي الدقيقة 14، استطاع الأمريكي كريستيان بوليسيتش التسجيل لـ تشيلسي، بعد مراوغته كورتوا حارس الريال، و تسديد الكرة في مرماه، ليعلن عن هدف التقدم لفريقه.

تشيلسي واصل السيطرة على الكرة، لكن الفرنسي كريم بنزيمان كان قريبًا من تسجيل هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 23، عندما سدد تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء البلوز، لكنها ارتطمت بالقائم .

وفي الدقيقة 25، مرر بوليسيتش كرة رائعة لـ بين تشيلويل القادم من الخلف، لكن تسديدته جاورت مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 29، أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لـ ريال مدريد بضربة مقصية رائعة، بعد تمريرة بالرأس من كاسيميرو، ليعيد المباراة لنتيجة التعادل.

انتقلت السيطرة لـ ريال مدريد بعد ذلك، فاستحوذوا على الكرة لكن دون تهديد على مرمى ميندي حارس مرمى تشيلسي.

وتحصل بوليسيتش على البطاقة الصفراء في الدقيقة 38، بعد تدخله القوي على داني كارفخال لاعب ريال مدريد.

وكانت أخر المحاولات على أي من المرميين عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة 41 عن طريق فيرنر لكن تسديدته جاورت مرمى كورتوا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الشوط الثاني

ريال مدريد كان الأفضل مع بداية أحداث الشوط الثاني، لكن فيرنر تلقى تمريرة رائعة وضعته داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليسدد الكرة بقوة في الدقيقة 48، لكن ناتشو أبعد تسديدته عن المرمى.

وفي الدقيقة 50، ذهب كريم بنزيما بهجمة مرتدة على مرمى تشيلسي، ليسدد كرة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة جزاء البلوز، لكنها علت عارضة ميندي حامي عرين الفريق الإنجليزي.

استمر اللعب بعد ذلك في منتصف الملعب بين الفريقين، دون تهديد على أي من المرميين.

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب تشيلسي تبديلًا بإشراك إيدين هازارد بدلًا من فينسيوس جونيور في الدقيقة 66، فيما دفع توخيل مدرب تشيلسي بكل من هافرتز وحكيم زياش وريس جيمس بدلًا من تيم فيرنر وبوليسيتش وأزبليكويتا.

استمر الهدوء في اللعب بين الطرفين، دون أي محاولة على أي من المرميين، مع أفضلية طفيفة لـ تشيلسي الذي بدأ في الاعتماد على الهجمات المرتدة بقيادة زياش وهافرتز وماونت.

وفي الدقيقة 79، سدد حكيم زياش ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، لكن كورتوا تصدى لها بسهولة.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 4 مايو، على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.