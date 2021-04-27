تفاصيل تقييم طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني

كشف محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل ضوابط تقييم طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني.



وقال محمد مجاهد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا اكتفينا بإجراء امتحانات شهرية للطلاب في الترم الثاني ".

وأضاف محمد مجاهد:" كنا نتوقع عدم القدرة على عقد امتحانات نهائية مجمعة لكل الطلاب في الترم الثاني بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا ".

وتابع محمد مجاهد :" هناك إصابات بفيروس كورونا بين المعلمين والطلاب ليست بالقليلة"، مضيفا:" اتباع كامل للإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات"، مضيفا:" ينتهي العام الدراسي بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021 بالنسب لسنوات النقل في التعليم الفني ، وبعض الطلاب قد يكونوا أصيبوا بكورونا في ابريل او مارس ويمكنهم إجراء امتحانات تكميلية لهم ".



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط التقييم لطلاب صفوف النقل بـ مدارس التعليم الفني للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021.



وجاءت ضوابط التقييم كما يلى:

1. بالنسبة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني، ينتهي العام الدراسي بنهاية امتحانات شهر أبريل 2021.

2. بالنسبة لسنوات النقل بالمدارس الفنية التي تطبق المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتم استكمال تدريب الطلاب على الجدارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني، على أن يتم ترحيل أية وحدات لم يتم البدء في دراستها إلى ما قبل بداية العام الدراسي القادم إذا ما دعت الحاجة لذلك.

3. بالنسبة للطلاب الذين لهم امتحانات تكميلية، والطلاب المتقدمين على نظام العمال في سنوات النقل تقوم المديريات التعليمية بتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بهم على أن تكون خلال شهر مايو 2021، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بمدارس التعليم الفني.

4. بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول 2021، يتم استكمال الدراسة طبقًا للنظام المتبع حاليًا وتعقد الامتحانات العملية والتحريرية طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أبنائنا الطلاب والزملاء بلجان سير الامتحان ولجان تقدير الدرجات بامتحانات الدبلومات الفنية.