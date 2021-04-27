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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 15.. توثيق لمخطط محاولة اغتيال الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة الخامسة عشر لمسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات في الأحداث منذ بدايتها.

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 14.. استهداف مديرية أمن القاهرة والقبض على عصفورة الإخوان

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 14.. فيديوهات حقيقية لاستهداف مديرية أمن القاهرة


ووثقت الحلقة الخامسة عشر لمسلسل الاختيار 2، عملية مداهمة مخزن للمتفجرات والعبوات الناسفة، بمحافظة القليوبية، عقب عملية استهداف مديرية أمن القاهرة، وعرضت الحلقة فيديوهات حقيقية لعملية المداهمة والقبض على العناصر الإرهابية. 


وكشفت الحلقة إن تلك العملية جاءت بمشاركة قوات الأمن ورجال الامن الوطني، وبعد فترة من عملية المداهمة، عثرت القوات على سيارة نصف نقل مفخخة ومحملة بالتفجرات، كان سيتم وضعها في خط سير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكان هناك ورقة عليها خط سير الرئيس مع احد العناصر الإرهابية.

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

 

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

 

وكان حقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته امير كرارة

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