داخل محل ملابس.. النيابة تحقق في اتهام فتاة لزوجة سعد الصغير بالتعدي عليها

تجري النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام فتاة لزوجة الفنان سعد الصغير الثانية بالتعدي عليها بالضرب داخل محل ملابس بحدائق الاهرام.

وحصل "صدى البلد" على مقطع فيديو صورته كاميرا المراقبة داخل المحل لرصد الواقعة.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالفتاة مقدمة البلاغ أن الفتاة مصابة بكدمات بالرأس وسحجات بالذراع الأيمن.

تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغًا من فتاة تدعى «سمر على عماد»، مديرة تسويق، مفاده تعرضها للضرب والسب والقذف، على يد آخرى وبسؤالها أقرت أن المشكو في حقها تدعى «هدير الصيرفي»، وشهرتها «برلنتى» وهى زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير.

وقالت الشاكية في بلاغها: إنها أثناء تواجدها بأحد المحال بمنطقة حدائق الأهرام حدث خلاف بسبب «البروفة» المكان المخصص لقياس الملابس، وقامت المشكو في حقها بالتعدي على الشاكية بالسب والقذف والضرب، وتحرر محضر برقم 6241 لسنة 2021 إداري قسم شرطة الهرم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.