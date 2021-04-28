رضا إدريس لـ صدى البلد : محمد البلتاجي تسبب في كوارث

كشف الفنان رضا ادريس عن بعض التفاصيل الخاصة بدوره في مسلسل الاختيار 2 والذى يجسد فيه شخصية الإخواني الإرهابي محمد البلتاجى.

وقال رضا ادريس فى تصريح لـ “صدى البلد” : ان شخصية محمد البلتاجى تسببت فى كثير من الكوارث لهذا البلد ومسلسل الاختيار 2 يكشف الكثير من التفاصيل والحقائق التى لم تر النور وقتها من خلال هذا العمل.

وأضاف رضا ادريس : اتفق معى المخرج بيتر ميمى على بعض التفاصيل الخاصة بهذه الشخصية ولعل ابرزهم عدم اضفاء اى لمحة كوميدية فى الشخصية.

وأوضح رضا ادريس : أرى ان مسلسل الاختيار 2 استطاع ان يكشف كثير من الحقائق التى كانت غائبة عن الشعب المصرى ويكشف أيضا الوجه الحقيقي للإخوان الإرهابية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.