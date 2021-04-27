60 دقيقة.. المصري يسيطر والشناوي يحافظ على شباك الأهلي

مرت 60 دقيقة من أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي ومازالت النتيجة "1-1" لكلا الفريقين في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي النادي الأهلي لإحراز الهدف الأول ولكن تمكن لاعبو المصري من العودة مجددا وتشكيل بعض الهجمات.

وفي الدقيقة العاشرة تمكن محمد شريف من أحرز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة الـ 10 من عمر الشوط الأول قبل أن يلغي الحكم المساعد الهدف بداعي التسلل قبل أن يقر حكم الفيديو “var”، أن الهدف صحيح .

وتمكن محمد شريف من إحراز هدف التققدم من خلال إرسال كوكا تمريرة طولية من منتصف الملعب لمحمد شريف انفرد على إثرها بالحارس دعدور وارتطمت الكرة بالحارس ورجعت مجدداً لمهاجم الأهلي الذي سددها بسهولة في المرمى الخالي.

وحاول لاعبو النادي المصري من إحراز هدف التعادل قبل إنتهاء الشوط الأول من خلال شن بعض الهجمات على مرمي النادي الأهلي ولكن تمكن محمد الشناوي من التصدي لكافة الكرات والحفاظ على شباكه .

وفي الدقيقة 46 تمكن عمر كمال عبدالواحد من إحراز هدف تعادل النادي المصري من خلال إستقبال كرة عرضية ليتمكن من تسجيلها بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك النادي الأهلي .

وفي الدقيقة “55”، شهدت المباراة سجال بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب .

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري من إحراز هدف التقدم من خلال شن بعض الهجمات خلال أحداث الشوط الثاني ولكن تمكن محمد الشناوي من الحفاظ على شباكه حتى الأن .

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسه المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، سعد سمير، أحمد كوكا.

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق، عمرو السوليه.

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

وفى خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

علي لطفي-محمد هاني-اليو ديانج-ياسر إبراهيم- مروان محسن- صلاح محسن، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، وناصر ماهر.

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع : أحمد شديد، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، فريد شوقي

وامامهما : أحمد رفعت، حسن علي، عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم: أحمد جمعة

بدلاء المصري: عصام ثروت ـ إسلام صلاح، حجاج عويس، إيزي إيميكا، إسلام عطية، محمد عنتر، كازادي كاسينجو، جريندو، أوستن أوموتو