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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أدائه في لعبة نيوتن .... هاشتاج محمد فراج يتصدر تريند تويتر

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاج#محمد-فراج ،وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا في مصر وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاءت غالب التعليقات على دوره في المسلسل الرمضاني “لعبة نيوتن”،والذي يجسد فيه شخصية مؤنس .

وجاءت بعض التغريدات على الهاشتاج كالأتي:

بتفرج على محمد فراج في تلات مسلسلات مختلفين ووالله كانت آسك فور مور، ممثل رائع+ وسيم+متنوع وكل دور أحلى من التاني بس أنا هموت وأعرف كان بيصور كام ساعة في اليوم قبل رمضان وبينام إمتى بجد.
 مؤنس ده مختل محمد فراج عامل دور حلو اوي.


 لعبة نيوتن اخراج و قصة و اداء عبقري من مني زكي و محمد ممدوح و سيد رجب و محمد فراج  # القاهرة كابول رائع خصوصا الحوار في كلام كتير بين السطور لازم تركز عشان تفهمه خصوصا مشاهد الاستاذ نبيل الحلفاوي # الاختيار طبعا لانه من وجهة نظري مسلسل وثائقي درامي ممتع جدا.


 محمد فراج في لعبة نيوتن اتقن دور الشخص اللي عنده conflict of interest الشخص اللي يبان مسيطر و قوي من الخارج و هو شخصية ضعيفة مهزوزة ،فيه منه كتير و خصوصا اللي بيجبروا نفسهم علي التزامات قاسية باسم الدين ،و النمط ده بينفجر في الأخر .."اخرة التجويع فجعة او موت من الجوع.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن. 

محمد فراج لعبة نيوتن

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