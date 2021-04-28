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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

غواصة
غواصة

أثارت مشاهد "الوداع" لأفراد طاقم الغواصة الإندونيسية قبل أسابيع من غرقها، حزن وتعاطف العالم بعد إعلان غرقها قبالة سواحل بالي، ووفاة 53 شخصًا على متنها.

انتشر مقطع الفيديو المحزن للحظات الفرح الأخيرة التي عاشها أفراد الطاقم داخل الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم جميعًا نتيجة تفتت الغواصة الإندونيسية أثناء إبحارها في الأعماق.

يظهر أفراد الطاقم في مقطع الفيديو وهم يرددون أغنية إندونيسية شهيرة تحمل اسم "الوداع"، وكأنهم يدركون أن تلك كانت رحلتهم الأخيرة على متن الغواصة المنكوبة.

تجمع الطاقم ومن بينهم قائد الغواصة «هيري أوكتافيان» حول بحار يعزف على الجيتار، وبدأوا يرددون خلفه كلمات الأغنية في سعادة.

وصرح الناطق العسكري الإندونيسي «دجوارا ويمبو» لوكالة فرانس برس، بأن الفيديو سجل وداعا لقائد سلاح الغواصات البحري المنتهية ولايته، والذي تولى خليفته منصبه في أوائل مارس الماضي.

كانت القوات البحرية التابعة للجيش الإندونيسي، قد عثرت على الغواصة المفقودة التي غرقت قبل أيام قبالة سواحل بالي، والتي كانت تحمل على متنها 53 شخصًا، توفوا جميعًا.

نشر المتخصصون مشاهد تظهر لحظة تفتت الغواصة الإندونيسية أثناء إبحارها في الأعماق، حيث تظهر المشاهد حدوث تفتت في هيكل الغواصة ثم انفجاره بسبب الضغط.

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