لا للعنصرية.. هاني شنودة يفسر تصريحه: أنا مسيحي أحمل ثقافة إسلامية

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه نجح في المزج بين الدرامز والدولف بالتعاون مع الفنان محمد منير، لافتا إلى أنه قام بتلحين ألبومين للكينج وليس ألبوم واحد كما يشاع.

وعلق " شنودة " خلال لقائه مع برنامج "خط أحمر" المُذاع على فضائية " الحدث اليوم " حول تصريحه " أنا مسيحي أحمل ثقافة إسلامية " ، قائلاً :هذا الكلام طبيعي جدا وحقيقي ولا خلاف عليه ، فنحن نتعرض لسماع الأذان خمس مرات في اليوم ، وتعرضنا لدراسة بعض الآيات القرآنية في المدرسة منذ الطفولة، ولدينا العديد من الأصدقاء المسلمين".

وتابع الموسيقار ، أن لا يمكن لأحد العيش في مصر بدون ثقافة إسلامية، أما ما يحدث الآن من تفرقة وعنصرية أمر مرفوض تماماً من قبل الجماعات المتطرفة، منوهاً أن لا يوجد أحد على وجه الأرض لا يؤمن بالله.

من جانبه ،هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.

اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.