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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري

محمد شريف
محمد شريف

أحرز محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  الهدف الثاني في شباك المصري  في   اللقاء الذي يجمع  بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة المباراة “2-1”، لصالح المارد الأحمر .

 

وتمكن محمد شريف من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة “64”، من خلال عدة تمريرات رائعة بين لاعبي الأهلي لتصل الكرة لحسين الشحات خارج منطقة الجزاء ويمررها لأكرم توفيق داخل منطقة الجزاء جهة اليمين الذي مررها من لمسة واحدة لمحمد شريف ليتمكن من تسجيلها .

 

وبدأ اللقاء بضغط هجومي من  لاعبي النادي الأهلي لإحراز الهدف الأول ولكن تمكن لاعبو المصري من العودة مجددا وتشكيل بعض الهجمات.

 

وفي الدقيقة العاشرة تمكن محمد شريف من إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة الـ 10 من عمر الشوط الأول قبل أن يلغي الحكم المساعد الهدف بداعي التسلل قبل أن يقر حكم الفيديو “var”، أن الهدف صحيح .

 

وأحرز شريف هدف التقدم من خلال  إرسال  كوكا  تمريرة طولية من منتصف الملعب لمحمد شريف انفرد على أثرها بالحارس دعدور وارتطمت الكرة بالحارس وعادت مجدداً لمهاجم الأهلي الذي سددها بسهولة في المرمى الخالي.

 

وحاول لاعبو النادي المصري من إحراز هدف التعادل قبل إنتهاء الشوط الأول من خلال شن بعض الهجمات على مرمي النادي الأهلي ولكن تمكن محمد الشناوي من التصدي لكافة الكرات والحفاظ على شباكه .

 

وفي الدقيقة 46 تمكن عمر كمال عبدالواحد من إحراز هدف تعادل النادي المصري من خلال إستقبال كرة عرضية ليتمكن من تسجيلها بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك النادي الأهلي .

 

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسه المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، سعد سمير، أحمد كوكا.

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق، عمرو السوليه.

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.

وفى خط الهجوم: محمد شريف.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي-محمد هاني-اليو ديانج-ياسر إبراهيم- مروان محسن- صلاح محسن، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، وناصر ماهر.

 

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع : أحمد شديد، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، فريد شوقي

وامامهما : أحمد رفعت، حسن علي، عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم: أحمد جمعة


بدلاء المصري: عصام ثروت ـ إسلام صلاح، حجاج عويس، إيزي إيميكا، إسلام عطية، محمد عنتر، كازادي كاسينجو، جريندو، أوستن أوموتو.

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